POL-PDLU: Alkoholisiert im Auto unterwegs

Frankenthal (ots) - Am 20.08.2024, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Beindersheim die Beindersheimer Straße in Richtung Nordring mit seinem Pkw. An der Einmündung zur Siemensstraße wollte er nach links in diese abbiegen, hierbei übersah er einen entgegenkommenden 16-jährigen Mofa-Fahrer aus Ludwigshafen, welcher bei dem Zusammenstoß verletzt wurde ...

