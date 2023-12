POL-MA: Mannheim-Rheinau: Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst - PM 3

Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 17:00 Uhr auf Donnerstag, 7 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft in der Römerstraße zwei Geldkassetten aus einem Büro einer dort ansässigen Firma. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte die unbekannte Täterschaft vermutlich mit einem Brecheisen die Zugangstür auf. Bei dem Einbruch entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Der ...

