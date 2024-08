Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Betrug durch falschen Nachbarn

Speyer (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:25 Uhr, kam es in der Lina-Sommer-Straße zu einem Betrug zum Nachteil eines 77-jährigen Anwohners. Eine männliche Person klingelte zuvor an dem Anwesen des 77-Jährigen und gab sich als Nachbar aus. Der vermeintliche Nachbar täuschte eine Notlage vor und erlangte so 160 Euro. Anschließend entfernte er sich mit einem grünen Pkw von der Örtlichkeit. Der Mann wird ca. 1,77 m groß, mit schwarzem kurzem Bart, bekleidet mit einem hellen Hemd und dunklen Hosen beschrieben. Außerdem sprach der Mann akzentfreies Deutsch.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Die Polizei rät Folgendes:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen, am Telefon oder persönlich, als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht sofort erkennen. - Geben Sie kein Geld in fremde Hände! - Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre nächste Polizeidienststelle: Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell