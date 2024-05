Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Brandverletzungen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer möglichen schweren Körperverletzung am späten Mittwochabend, 15. Mai 2023, in Buer. Ein 51 Jahre alter Mann gab an, zwischen 23 und 23.15 Uhr auf einem ehemaligen Friedhof an der Mühlenstraße von einem oder mehreren unbekannten Personen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden zu sein. Anschließend habe er sich zur Wohnung eines Bekannten an der Königgrätzer Straße begeben. Von dort wählte dann ein Bekannter den Notruf. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen besteht keine Lebensgefahr. Am möglichen Tatort konnten die Beamten die Oberbekleidung des Geschädigten und Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln auffinden und sichern. Die Polizei sucht mögliche Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zum Sachverhalt unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

