POL-GE: Mann und Frau gesucht/Verdacht des Diebstahls

Die Polizei Gelsenkirchen sucht öffentlich nach einem Mann und einer Frau, die im Verdacht stehen, gemeinsam am 11. November 2023 einer Frau die Geldbörse in Horst gestohlen zu haben. Die 84-Jährige kam am selben Tag zur Wache, um Anzeige zu erstatten, nachdem ihr der Diebstahl aufgefallen war. Nach weiteren Ermittlungen konnten Video-Aufnahmen gesichert und bewertet werden. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine unbekannte Frau die Geschädigte gegen 14.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Horster Straße in ein Gespräch verwickelt. Zur gleichen Zeit nähert sich von der anderen Seite der gesuchte Mann und entwendet der Frau die Geldbörse aus ihrem Rollator. Anschließend verlassen die beiden Gesuchten das Geschäft. Da sonstige Ermittlungsansätze keinen Erfolg hatten, hat das zuständige Amtsgericht nun die Veröffentlichung der gesicherten Aufnahmen angeordnet. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder und Beschreibungen der Gesuchten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/135472

