Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 51. Kalenderwoche 2023

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie zum Zwecke des Lärmschutzes. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

18.12.2023:

B 459, Dreieich in Ri. Offenbach (Unfallschwerpunkt); L 3262, Zeppelinheim in Ri. Buchschlag (Unfallschwerpunkt); L 3445, Langenselbold in Ri. Neuberg (Unfallschwerpunkt); K 903, Niedermittlau in Ri. Rothenbergen (Unfallschwerpunkt); BAB A 66, Hanau in Ri. Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

19.12.2023:

BAB A 66, Hanau in Ri. Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); B 486, Langen in Ri. Mörfelden (Wildgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Ri. Rodgau (Wildgefahrenstrecke); L 2304, Altengronau in Ri. Jossa (Unfallschwerpunkt); K 859, Großauheim in Ri. Klein-Auheim (Unfallschwerpunkt);

20.12.2023:

BAB A 66, Hanau in Ri. Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 2310, Froschhausen in Ri. Weiskirchen (Wildgefahrenstrecke);

21.12.2023:

BAB A 66, Hanau in Ri. Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 2304, Altengronau in Ri. Jossa (Unfallschwerpunkt); L 3347, Nidderau-Ostheim in Ri. Rossdorf (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 3193, Langenselbold in Ri. Ronneburg (Gefahrenbereich Geschwindigkeit).

Offenbach, 15.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

