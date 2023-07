Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgrund von Facebook Video

Pirmasens (ots)

Am 05.07.2023 wurde im sozialen Netzwerk Facebook ein Video festgestellt, das eine augenscheinlich ältere an einer Gehhilfe gehende Frau an der Bushaltestelle gegenüber dem Kaufland in der Wiesenstraße in Pirmasens zeigt, die durch eine andere Frau getreten wird. Nach dem Tritt kommt der älteren Frau ein junger Mann zu Hilfe, der die Angreiferin anspricht und so von ihrem Opfer fernhält. Die Polizeiinspektion Pirmasens hat dieses Video gesichert und die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Die 57-jährige Täterin konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Zeugen, sowie insbesondere die noch unbekannte Geschädigte und der ebenfalls bislang unbekannte, junge Mann werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell