Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei 1.657 Fahrzeugen Geschwindigkeit gemessen

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Der Verkehrsdienst der Polizei stellte im Rahmen von gezielten Überprüfungen und Geschwindigkeitskontrollen in Bad Oeynhausen in einem mehrstündigen Einsatz wieder eine Vielzahl von Verkehrsverstößen fest. So fertigen sie wegen diverser Delikte zwei Straf- und 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 209 Verwarngelder.

So wurde ein 36-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen auf der Mindener Straße mit seinem Elektrokleinstfahrzeug angehalten und kontrolliert. Da er nach Alkohol roch, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund weiterer Auffälligkeiten stand zudem ein Drogenvortest an. Dieser verlief positiv, sodass ihm durch einen Arzt in der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren.

Ein weiterer Elektrokleinstfahrzeugfahrer wurde auf der Portastraße ohne Licht und Schlangenlinien fahrend gestoppt. Bei der Ansprache fuhr er gegen eine Bordsteinkante und konnte sich gerade noch so auf den Beinen halten. Der Mann legte freiwillig einen Alkoholtest ab und das Ergebnis war positiv. Auch hier war eine Blutprobe fällig. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen relativer Fahruntüchtigkeit.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell