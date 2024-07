POL-MI: Mehrfamilienhaus nach Brand teilweise unbewohnbar

Minden-Lübbecke (ots) - Die Polizei sucht nach einer Urkundenfälschung nach einem bisher unbekannten Mann. Dazu wird die Bevölkerung nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten. Eine bisher unbekannte männliche Person legte am 20. November 2023 in der Apotheke "Am Markt" (WEZ-Filiale) in Porta Westfalica-Hausberge ein gefälschtes Rezept vor. ...

