Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Rezept-Fälschung: Wer kennt den unbekannten Mann?

Minden-Lübbecke (ots)

Die Polizei sucht nach einer Urkundenfälschung nach einem bisher unbekannten Mann. Dazu wird die Bevölkerung nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten.

Eine bisher unbekannte männliche Person legte am 20. November 2023 in der Apotheke "Am Markt" (WEZ-Filiale) in Porta Westfalica-Hausberge ein gefälschtes Rezept vor. Durch dieses gelangte der Täter an ein verschreibungspflichtiges Medikament. Als die Fälschung am nächsten Tag auffiel, informierte man die Polizei.

Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur des Unbekannten führten, dürfen die Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden. Der auf den Fotos abgebildete vollbärtige Mann dürfte dem Anschein nach zwischen 45 und 55 Jahre alt und von dickerer Statur sein. Am Tattag trug er eine dunkelbraune Jacke, darunter ein weißes Hemd. Weiterhin sind auf dem Bild eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe zu erkennen.

Ein Foto des Unbekannten kann man im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/141083

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden von der Kriminalpolizei Minden unter der Rufnummer 0571) 8866-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell