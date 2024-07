Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Reifendieb fest

Hüllhorst (ots)

(AB) Nach einem Einbruch in einen Lagercontainer im Industriegebiet in Schnathorst nahmen Polizeibeamte am gestrigen Morgen einen 37-jährigen Mann vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend gegen 22 Uhr einen Überseecontainer aufgebrochen und Reifen entwendet zu haben.

Am Montagmorgen bemerkte der Verantwortliche einer Werkstatt an der Straße "Bredenhop" die aufgebrochene Sicherung eines auf dem Firmengelände abgestellten Lagerraumes für Autoreifen. Als er daraufhin das Fehlen von mehreren Radsätzen bemerkte, alarmierte er die Polizei.

Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera war der Tathergang für die Beamten ersichtlich. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die Streifenwagenbesatzung zu der Wohnanschrift einer der beiden Täter.

Dort konnte der Hüllhorster mitsamt dem Fahrzeug, in dem er und sein bisher unbekannter Komplize die Reifen weggeschafft haben, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wohin das Diebesgut gebracht wurde und wo es aktuell gelagert wird, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der zum Abtransport verwendete Mercedes sowie das Mobiltelefon des Tatverdächtigen wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann am selben Tag wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Zudem fanden die Gesetzeshüter heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Kriminellen dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell