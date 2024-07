Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Streitigkeiten zwischen Fahrgast und Busfahrer - Zeugen gesucht

Petershagen (ots)

Auf dem Bahnhofsplatz am Bahnhof in Petershagen-Lahde kam es Freitagnachmittag (12.07.) zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast sowie einem Busfahrer. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich eine Frau beim Einsteigen in den Bus an der schließenden Tür verfangen und verletzt.

Demnach stieg die 33-Jährige aus Petershagen kurz vor 17 Uhr in den bereitstehenden Bus ein. Da an der vorderen Fahrzeugtür bereits mehrere Personen anstanden, nutzte sie den hinteren Einstieg. Hierbei schloss sich die Tür, sodass die Frau von der Tür eingeklemmt wurde und sich Verletzungen zuzog. In der Folge ging sie zum Fahrer, woraus sich ein verbaler Disput entwickelte. Anschließend verwies der Busfahrer die Frau sowie zwei Begleiter des Fahrzeugs und setzte seine Fahrt fort. Als kurze Zeit später die Polizei sowie ein Rettungswagen eintrafen, war der Bus nicht mehr vor Ort. Zur Begutachtung der Verletzungen wurde die Frau mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt.

Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs erhoffen sich die Ermittler des Verkehrskommissariats Minden unter der Rufnummer (0571) 8866-0 Hinweise von Zeugen.

