Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 11. Juli 2024, 10:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Weil die beteiligten Personen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nach unabhängigen Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 80-jähriger Mann aus Harpstedt mit einem Hyundai die Harpstedter Straße in Richtung Wildeshausen. In Höhe der Straße "Fasanenwinkel" stieß er mit dem Anhänger eines 77-jährigen Wildeshausers zusammen, den dieser mit einem Dacia in Richtung Harpstedt zog. Der 80-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der Hyundai des verletzten Mannes und der Anhänger des 77-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro. Unabhängige Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell