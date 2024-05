LPI-G: Rauchmelder schlug Alarm

Altenburg (ots) - Altenburg: Die Kriminalpolizei in Altenburg sucht im Zuge der Ermittlungen zu einem Raubdelikt (Bezugsnummer 0114989/2024) nach Zeugen. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde der Geschädigte (18) am 04.05.2024, gegen 19:25 Uhr von zwei bislang unbekannten männlichen Personen an der Bushaltestelle in der Wettinerstraße verbal aggressiv angesprochen, in der Folge körperlich angegriffen und zu Boden ...

