Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 12-Jährigen geschlagen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Altenburger kamen am 22.05.2024 gegen 17:10 Uhr wegen einer Körperverletzung in der Fabrikstraße zum Einsatz. Zwei männliche Tatverdächtige hatten dort vor einem Einkaufscenter unvermittelt auf einen Jungen (12) mit Fäusten eingeschlagen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort, konnten allerdings durch Polizeibeamte namentlich ermittelt werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Altenburger im Alter von 16 und 19 Jahren. Der 12-jährige Geschädigte erlitt bei dem Angriff Platz- und Schürfwunden. Er wurde anschließend in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0131425/2024 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell