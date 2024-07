Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag, 11. Juli 2024, gegen 14:05 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Delmenhorster mit einem Citroen die Bremer Straße in Richtung Heidkrug. Aus dem Lübecker Weg bog ein silber-grauer Pkw, möglicherweise ein SUV des Herstellers Opel, in die Bremer Straße ein. Trotz eines Bremsmanövers des 54-Jährigen kam es zum Auffahrunfall. Der Fahrer des silber-grauen Fahrzeugs hielt in einiger Entfernung vom Unfallort kurz an, entfernte sich dann aber mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bremen.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell