Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Ohne Fahrerlaubnis und möglicherweise unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 28 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Mit einem defekten Fahrzeug befuhr am Mittwoch, 10. Juli 2024, 22:50 Uhr, ein Mann die Autobahn 28. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen.

Zeugen verständigten die Polizei, nachdem ihnen auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Stuhr ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefallen war, dessen Auspuffanlage über den Asphalt schliff und Funken schlug. Gestoppt wurde das gemeldete Fahrzeug schließlich an der Anschlussstelle Hude. Der 39-jährige Fahrer aus den Niederlanden war sich über den Defekt am Fahrzeug im Klaren, machte aber einen benommenen Eindruck. Ein durchgeführter Test zeigte den möglichen Konsum von Marihuana und Amphetamin an. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den 39-Jährigen wird wegen möglichen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

