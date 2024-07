POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Vermutlich nach einem medizinischen Notfall ist am Mittwoch, 10.Juli 2024, gegen 16:10 Uhr, ein Autofahrer in Wardenburg von der Fahrbahn abgekommen. Der 63-jährige Mann aus Bösel befuhr mit einem Audi die Litteler Straße in Richtung Garrel. Kurz hinter dem Ortsausgang von Wardenburg kam er mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und in ...

mehr