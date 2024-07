Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person zurückgenommen +++ Person wohlauf angetroffen

Delmenhorst (ots)

Die Polizei im Landkreis Oldenburg hat seit Ende Mai 2024 nach einem vermissten Mann gesucht dabei auch die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten. Der 24-jährige Vermisste, dessen Meldeanschrift sich eigentlich im Unterallgäu befindet, wurde von Verwandten in Süddeutschland angetroffen.

Er war zuvor zu Besuch bei Bekannten in Ahlhorn und gab ihnen gegenüber an, am Samstag, 18. Mai 2024, weitere Bekannte in Hamburg aufsuchen zu wollen. In der Folge war er weder aufzufinden noch zu erreichen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten und bittet darum, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verbreiten.

