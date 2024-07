Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Pedelec-Fahrer bei Unfall in Harpstedt lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Der 86-jährige Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Harpstedt ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

+++ Pressemitteilung vom 08. Juli 2024 +++

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montag, 08.07.2024, gegen 19:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr zur Unfallzeit ein 34-jähriger PKW-Führer aus der Gemeinde Winkelsett die Wildeshauser Straße von Harpstedt kommend in Richtung Wildeshausen. Auf Höhe der Straße "Am Judenfriedhof" beabsichtigte ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Harpstedt die Fahrbahn zu kreuzen und übersah dabei den herannahenden PKW. Trotz eines Ausweichversuchs wurde der Pedelec-Fahrer durch den PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der PKW-Fahrer kollidierte anschließend mit einem Baum, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Pedelec-Fahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der PKW-Führer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Wildeshauser Straße blieb auf Höhe der Unfallstelle bis ca. 21:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell