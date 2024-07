Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Transporter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstag, 11. Juli 2024, 19:15 Uhr, in Delmenhorst einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Der 30-jährige Mann aus Delmenhorst befuhr mit dem Kleintransporter die Schönemoorer Straße und fiel einer Zeugin bereits dort durch seine unsichere Fahrweise auf. Beim Einfahren auf die Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte geriet er zu weit nach links und prallte frontal in das Wohnmobil eines 57-jährigen Delmenhorsters, der auf dem Linksabbiegerstreifen vor der roten Ampel wartete. Am Wohnmobil entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Gegenüber der Polizei schilderte der 30-Jährige den Unfallhergang in lallender Form. Ein angebotener Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von 1,96 Promille. Eine Überprüfung seiner Fahrerlaubnis ergab zudem, dass diese ungültig war. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell