POL-MI: Dieseldiebstahl in Engershausen

Petershagen (ots) - Auf dem Bahnhofsplatz am Bahnhof in Petershagen-Lahde kam es Freitagnachmittag (12.07.) zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast sowie einem Busfahrer. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich eine Frau beim Einsteigen in den Bus an der schließenden Tür verfangen und verletzt. Demnach stieg die 33-Jährige aus Petershagen kurz ...

mehr