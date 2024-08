Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Nach Handydiebstahl in Gewahrsam genommen

Speyer (ots)

Gegen 19:50 Uhr, am Donnerstagabend, entwendete ein 31-jähriger Mann am Gänsedrecksee ein Mobiltelefon eines anderen Badegastes, während dieser sich im See befand. Der 31-Jährige wurde bei der Tatausübung teilweise beobachtet und konnte so durch den Beklauten identifiziert werden. Dieser nahm anschließend sein Handy wieder an sich, als sich der 31-Jährige wiederum im See befand. Im Nachgang wurde der 31-jährige Täter durch Polizeibeamte kontrolliert. Da sich der alkoholisierte Mann aggressiv verhielt und einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

