Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Rüttelmaschine

Nünchweiler (ots)

In der Zeit von Montag, den 12.08.2024, 18:30 Uhr bis Dienstag, den 13.08.2024, 08:00 kam es durch bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Nünchweiler zum Diebstahl einer schwarz-gelben Rüttelmaschine des Herstellers Bomag im Wert von ca. 5000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell