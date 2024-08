Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 11.08.2024, 15:00 Uhr bis Montag, den 12.08.2024 09:00 Uhr ereignete sich in der Carl-Maria-von-Weber Straße eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein Anwohner parkte seinen grauen PKW der Marke Hyundai am Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem LKW die Straße befuhr, touchierte das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde zerkratzt, so dass ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

