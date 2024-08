POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zweibrücken (ots) - Ein Spaziergänger war am Sonntagmittag, den 11.08.2024, sichtlich überrascht als er um 13:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte. Der 44-Jährige stellte seinen schwarzen Mercedes gegen 10:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz in der Heilbachstraße ab. In der Zeit dazwischen zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack des Fahrzeuges an dessen Heck auf beiden Seiten. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. ...

