Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Pkw nach Alleinunfall nicht mehr fahrbereit

Römerberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 10:35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Dudenhofer Straße in Richtung Dudenhofen und wollte nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer abbiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs touchierte er mit seinem hinteren linken Rad den Bordstein. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte schlussendlich mit der rechten Leitplanke. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

