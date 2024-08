Göppingen (ots) - 88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis Bodensee Obersee Am Sonntag dem 18.08.2024 geriet gegen 20:10 Uhr ein 42jähriger Surfer vor Kressbronn am Bodensee in Seenot. Der Anzeigeerstatter konnte beobachten wie der Surfer mehrfach ins Wasser fiel und augenscheinlich nicht mehr eigenständig an Land kommen konnte. Auf Grund der eintretenden ...

mehr