Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Verdächtige Färbung des Bodensees im Bereich des Strandbades Hörnle

Konstanz (ots)

Am 17.08.2024 gegen 12:30 Uhr stellte ein Schwimmer im Bereich des Strandbades "Hörnle" eine auffällige Rotfärbung des Wassers fest. Die hinzugerufene Wasserschutzpolizei konnte eine Trübung auf einer Fläche von ca. 25 qm bestätigen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wurde der Bereich weiter erkundet. Als Ursache für die Trübung wurde letztendlich durch eine Vertreterin der Unteren Wasserbehörde ein nahegelegener Tennisplatz ausgemacht. Dessen roter Belag wurde infolge von Niederschlägen in das Entwässerungssystem eingespült wo er sich über einen langen Zeitraum im Sammelbecken der Abwasserleitungen ablagerte. Durch weitere starke Regenfälle wurde dann das feine Material freigespült und gelangte in den Bodensee. Eine Umweltgefahr konnte somit ausgeschlossen werden, ebenso bestand keine Gefahr für Schwimmer im dortigen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell