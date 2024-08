Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gewässerunfall im Rhein, 79395 Neuenburg am Rhein, Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald, Rhein - Flussstrecke Märkt-Breisach

Göppingen (ots)

Am 17.08.2024 gegen 13:30 Uhr kenterte eine 74jährige weibliche Person aus Freiburg mit ihrem Standup-Paddle-Board und stürzte in den Rhein. Die Person konnte sich an einem umgestürzten Baum festhalten. Auf Grund der Strömung konnte die Verunfallte ihre Position nicht aus eigener Kraft verlassen. Die Rettung gestaltete sich auf Grund der Unfallörtlichkeit als schwierig. Durch den hinzugezogenen Rettungshubschrauber konnte die Dame mit der Rettungswinde an Land gebracht und dort dem Notarzt übergeben werden. Die Frau war nicht verletzt lediglich leicht unterkühlt. Ein Transport in ein Krankenhaus wurde nicht durchgeführt.

