Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Verkehrsunfall im Hafengebiet Mannheim

Mannheim (ots)

Am Freitag, 16. August 2024, ereignete sich im Mannheimer Hafengebiet ein Verkehrsunfall bei dem eine beträchtliche Menge Diesel auslief.

Gegen 9 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ordnungsgemäß einen Schotterweg, der die Otto-Hahn-Straße kreuzt. Dabei überfuhr er einen umgeklappten Poller so, dass sich dieser aufstellte und in den Reservetank des Lkw bohrte. Aufgrund dieser Beschädigung gelangten in der Folge mehrere hundert Liter Diesel ins Erdreich. Die hinzugerufene Feuerwehr begann unmittelbar nach dem Eintreffen damit, den Schaden einzudämmen. Die kontaminierte Erde muss nun von einer Spezialfirma beseitigt werden.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 1.500 EUR. Der Umweltschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

