POL-Einsatz: Leichenfund im Rhein bei Reckingen

Rheinmünster (ots) - Am Dienstag, 07. August 2024, verunfallte gegen 15 Uhr eine Frau auf dem Rhein bei Rheinmünster. Die 25-Jährige geriet beim Wakeboarden mit ihrem Bein in die Schiffsschraube eines Schnellboots und erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Einsatz E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de ...

