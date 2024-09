Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einem Audi zogen sich zwei Hagener leichte Verletzungen zu. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer am Montag (09.09.) gegen 21.35 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Volkspark. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Neumarktstraße übersah er den vorfahrtberechtigten Einsatzwagen, der in Richtung Körnerstraße fuhr. Die Besatzung der Feuerwehr hatte zu diesem Zeitpunkt keine Einsatzfahrt. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Audi des 18-Jährigen aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell