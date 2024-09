Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Sexualdelikt Iserlohn - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hagen | Märkischer Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, wurden die im Falle des Sexualdeliktes in Iserlohn vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen am Montag, 09.09.2024, einer Ermittlungsrichterin am Hagener Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ am heutigen Nachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen die vier Männer. Die Ermittlungen dauern an. (hir)

