POL-HA: Senior stürzt mit Rennrad und verletzt sich

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Samstag (07.09.) stürzte ein Hagener in der Gneisenaustraße auf einer Fußgängerbrücke mit seinem Rennrad. Der 75-Jährige befuhr diese um 16.45 Uhr aus Fahrtrichtung der Beethovenstraße kommend. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme an, in der Mitte der Brücke eine Frau mit ihren Kindern gesehen zu haben. Er habe auf sich aufmerksam gemacht und auf den Jungen und das Mädchen geachtet. Hierbei übersah er eine Bodenschwelle und fiel über seinen Lenker. Im Sturz prallte er mit dem Kopf sowie dem Rücken gegen das Metallgeländer. Der Hagener zog sich bei dem Unfall mehrere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. (arn)

