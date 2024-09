Polizei Hagen

POL-HA: Iserlohner fährt mit E-Scooter in Polizeikontrolle

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstag (07.09.) stoppten Polizisten gegen 15.55 Uhr einen 28-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf der Elseyer Straße den Gehweg in Fahrtrichtung des Gotenwegs befuhr. Die Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Iserlohner gab bei der Kontrolle zunächst an, nicht gewusst zu haben, dass er ein Kennzeichen benötigt. Kurz darauf erzählte er, dass er bereits einige Tage zuvor durch die Polizei angehalten wurde. Er habe jedoch noch keine Zeit und kein Geld gehabt, um den Roller zu versichern. Die Beamten führten einen freiwilligen Drogenvortest mit dem Mann durch, der positiv verlief. Der 28-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Aufgrund des positiven Drogenvortests musste er eine Blutprobe abgeben. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell