Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt - 62-Jähriger fährt alkoholisiert durch Haspe

Hagen (ots)

Am 07.09.2024 gegen 20.11 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeileitstelle einen PKW der auffällig durch Hagen-Haspe fuhr. Augenscheinlich schien der Autofahrer betrunken zu sein. Polizeikräfte konnten den Fahrzeugführer an der Twittingstraße antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem ist der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.

