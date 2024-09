Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Volmetalstraße

Hagen-Delstern (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen am Freitag (06.09.) zwei Autos auf der Volmetalstraße frontal zusammen. Gegen 12 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Dacia aus Richtung der Delsterner Straße kommend in Richtung Innenstadt. Die Frau geriet nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Ein 30-jähriger Opel-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 58-jährige Werdohlerin musste durch die Hagener Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Beide Unfallbeteiligte kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Polizei sperrte den Straßenabschnitt der Volmetalstraße für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig. Beide Autos sind erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Mit den weiteren Ermittlungen zur Unfallursache befasst sich das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

