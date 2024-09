Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge trifft auf Hagenerin, die nach häuslicher Gewalt ohne Schuhe in Haspe unterwegs war

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe verständigte ein Zeuge am Freitag (06.09.) gegen 1.30 Uhr die Polizei und gab an, eine Frau angetroffen zu haben, die alkoholisiert (1,3 Promille) und ziellos ohne Schuhe auf dem Gehweg unterwegs war. Der Mann wartete mit der Frau an einer Bushaltestelle auf eine Streifenwagenbesatzung. Die Hagenerin berichtete den Polizisten, Donnerstagabend gegen 19 Uhr einen Streit mit ihrem Ehemann gehabt zu haben. Der 54-Jährige habe ihr mit der Faust gegen die Lippe geschlagen. Anschließend habe sie die gemeinsame Wohnung, ohne ihre persönlichen Gegenstände und ohne die Mitnahme von ihren Schuhen, verlassen, um sich vor weiteren körperlichen Angriffen zu schützen. Es komme in der Ehe immer wieder zu Gewaltdelikten zu ihrem Nachteil. Die Beamten suchten gemeinsam mit der Frau die Wohnanschrift auf, konnten den 54-Jährigen jedoch nicht antreffen. Eine Strafanzeige gegen den Mann wurde gefertigt. Die Ermittlungen zur häuslichen Gewalt dauern an. (arn)

