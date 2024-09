Polizei Hagen

POL-HA: Mit E-Roller gegen Poller gefahren - 20-Jähriger verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2024, bemerkten zwei Polizisten während ihrer Streife in Boele gegen 19 Uhr einen 20-Jährigen auf dem Marktplatz. Er lag auf dem Boden und griff sich schmerzverzerrt an die Beine. Schnell stand fest, dass er mit einem Leihroller in voller Fahrt gegen einen Begrenzungspfosten gefahren war. Da er sich bei dem Alleinunfall verletzt hatte, musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Dass man im Umgang mit selbst gekauften E-Rollern (Elektrokleinstfahrzeug) Umsicht walten lassen muss, zeigte auch der Fall eines 14-Jährigen am selben Tag in der Hagener Innenstadt. Er wurde durch die Polizei dort kontrolliert, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Roller erreichte zudem eine Geschwindigkeit über 25 km/h, weswegen zum Führen ein Führerschein der Klasse B nötig war. Die Polizisten mussten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz gegen den 14-Jährigen, als auch gegen den Vater wegen des Zulassens der Fahrt vorlegen.

Die Polizei rät: Informieren Sie sich vor dem Kauf und vor allem vor dem Antritt der Fahrt, ob alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und fahren Sie stets vorsichtig und sicher. (hir)

