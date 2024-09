Polizei Hagen

POL-HA: Senior kommt von der Straße ab und stößt mit Laterne zusammen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (05.09.) verlor ein Senior auf der Delsterner Straße circa 400 Meter vor der Einmündung Lücköge die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte gegen eine Laterne. Der 80-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann nach Angaben von Zeugen gegen 17.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst einen kleinen "Schlenker" in den Gegenverkehr tätigte, danach fuhr der 80-Jährige nach rechts in den Grünstreifen. Nach etwa 20 Metern stieß der Mercedes dann mit einer Laterne zusammen. Die Zeugen, die unmittelbar hinter dem Mercedes fuhren, leisteten Erste Hilfe. Der 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 80-Jährigen, da der Verdacht besteht, dass er aufgrund geistiger oder körperlicher Mängel nicht fahrtauglich ist. Dem Mann ist bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt. Eine Überprüfung dauert an. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen befasst sich mit den weiteren Ermittlungen zur Unfallursache. (arn)

