POL-HA: Platzverweis ignoriert und Widerstand geleistet

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (04.09.) löste ein Mann in der Tuchmacherstraße Polizeieinsätze aus und leistete Widerstand, als eine Streifenwagenbesatzung ihn in Gewahrsam nahm. Der 41-Jährige suchte zunächst um 16.50 Uhr augenscheinlich stark alkoholisiert das Männerasyl auf und verhielt sich aggressiv gegenüber den Mitarbeitern, die den Notruf der Polizei wählten. Beamte erteilten dem Hagener einen Platzverweis für den gesamten Tag und informierten ihn darüber, dass er in das Polizeigewahrsam gebracht wird, sollte er dem Platzverweis nicht nachkommen. Zunächst verließ der 41-Jährige daraufhin die Unterkunft. Eine Stunde später hielt er sich dann jedoch erneut in dem Objekt auf. Bereits bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv und schrie die Beamten an. Dabei ballte er bedrohlich die Fäuste. Nachdem er in das Polizeigewahrsam gebracht wurde, leistete er Widerstand und griff die Polizisten an. Darüber hinaus versuchte der 41-Jährige die Beamten zu Boden zu bringen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt. (arn)

