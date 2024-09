Polizei Hagen

POL-HA: Abgewürgtes Auto führt zu Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Im Kreuzungsbereich der Feithstraße/Hoheleye fuhr eine 27-Jährige am Mittwoch (04.09.) gegen 14.20 Uhr auf einen vorausfahrenden Smart eines 33-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart auf einen Fahrschulwagen geschoben. Die Unfallbeteiligten waren alle in Richtung Boele unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand würgte ein 18-jähriger Fahrschüler nach Angaben seines 51-jährigen Fahrlehrers den Motor beim Anfahren ab. Der hinter dem Golf befindliche Smart stoppte daraufhin ebenfalls. Die 27-jährige Hagenerin, die mit ihrem Up ihre Fahrt an einer grünen Ampel fortsetzen wollte, habe nach eigenen Angaben zu spät bemerkt, dass die beiden vorausfahrenden Autos stark bremsten und stehen blieben. Der 33-jährige Smart-Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

