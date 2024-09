Polizei Hagen

POL-HA: Polizei zeigt Präsenz: Großangelegte Kontrollen im Hauptbahnhof und angrenzenden Stadtteilen

Hagen (ots)

Am Dienstag (03.09.2024) führte der Polizeisonderdienst der Hagener Polizei gemeinsam mit Beamten einer Bereitschaftspolizeihundertschaft eine umfangreiche Kontrollaktion am Hagener Hauptbahnhof sowie in den angrenzenden Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen durch. Der Einsatz erfolgte unter Einbeziehung sowohl uniformierter als auch ziviler Kräfte. Ziel der Kontrollen war es, die öffentliche Sicherheit zu stärken, Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Im Rahmen der Kontrollaktion führten die eingesetzten Beamten insgesamt 95 Personenkontrollen und 30 Fahrzeugkontrollen durch. Ferner wurden fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Zudem erstatteten die Beamten zwei Strafanzeigen im Zusammenhang mit Verkehrsdelikten. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Schließlich konnten zwei Haftbefehle vollstreckt und die betreffenden Personen festgenommen werden. Weitere Kontrollmaßnahmen zur Steigerung der Sicherheit in Hagen sind bereits in Planung.(sch)

