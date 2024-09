Polizei Hagen

POL-HA: Frau stiehlt Lebensmittel aus Hasper Supermarkt - Ehemann greift Ladendetektiv an

Hagen--Haspe (ots)

Als der Detektiv eines Supermarktes in Haspe am Dienstagnachmittag (03.09.2024) eine Ladendiebin verfolgte, wurde er vom Ehemann der 28-Jährigen angegriffen. Der Mitarbeiter der Filiale in der Enneper Straße wurde gegen 17.45 Uhr auf die 28-jährige Frau aufmerksam, weil sie Lebensmittel aus den Regalen nahm und diese in ihrer Handtasche verstaute. Als sie das Geschäft dann verließ, ohne an der Kasse zu bezahlen, nahm der Detektiv die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz wartete bereits der Ehemann der 28-Jährigen in einem weißen BMW. Dieser ging auf den Detektiv los, zog ihn zu Boden und schlug auf ihn ein. Dann flüchtete der Angreifer alleine mit seinem Auto von dem Parkplatz. Dem Mitarbeiter des Geschäftes gelang es, die Diebin festzuhalten und an die Polizei zu übergeben. Bei dem Angriff wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 34-jährige Ehemann suchte im weiteren Verlauf eine Polizeiwache auf. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

