POL-HA: Mann weigert sich, Arztpraxis zu verlassen und leistet Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Mitte (ots) - Am Dienstagabend (03.09.2024) griffen mehrere bislang unbekannte Personen in der Innenstadt einen 20-Jährigen an. Der in Hagen wohnhafte Mann hielt sich gegen 21.00 Uhr zunächst mit zwei Freunden am Sparkassen-Karree auf. Dort trafen sie bereits auf die ihnen unbekannte Personengruppe. Aus ...

mehr