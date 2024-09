Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Mehrere Unbekannte greifen 20-Jährigen an

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (03.09.2024) griffen mehrere bislang unbekannte Personen in der Innenstadt einen 20-Jährigen an. Der in Hagen wohnhafte Mann hielt sich gegen 21.00 Uhr zunächst mit zwei Freunden am Sparkassen-Karree auf. Dort trafen sie bereits auf die ihnen unbekannte Personengruppe. Aus dieser heraus kam ein Mann zu dem 20-Jährigen und "aschte" mit seiner Zigarette auf ihn. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung, in deren Folge der 20-Jährige und dessen Freunde sich mit einem Bus in Richtung Berliner Platz entfernten. Dort angekommen trafen sie gegen 21.15 Uhr erneut auf die Unbekannten, die den 20-Jährigen nun körperlich angriffen. Sie schlugen auf ihn ein und verwendeten dabei unter anderem auch einen Gürtel. Dann flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Die Kripo ermittelt jetzt wegen der gefährlichen Körperverletzung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell