Polizei Hagen

POL-HA: Begrüßung von 284 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern und sieben angehenden Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung ernannte die Behörden- und Ausbildungsleitung der Polizei Hagen am Montag, 02. September 2024, insgesamt 284 junge Frauen und Männer zu Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern. Bereits am Freitag (30. August) wurden darüber hinaus sieben angehende Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren in den Reihen der Polizei begrüßt.

Die beiden feierlichen Zeremonien markieren für die jungen Frauen und Männer, die nach einem umfassenden Auswahlverfahren hervorgingen, den offiziellen Start für das dreijährige duale Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) am Standort Hagen. Die Kommissaranwärterinnen und -anwärter werden in den kommenden Jahren ein intensives Studium und eine Kombination aus Theorie, Training und Praxis durchlaufen, um sich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Ziel ist die Ernennung zur Polizeikommissarin beziehungsweise zum Polizeikommissar und der Erwerb des akademischen Titels Bachelor of Arts. Das duale Studium wird die Nachwuchskräfte auf ein bewegtes und spannendes Berufsleben bei der Polizei vorbereiten, bei dem sie täglich dazu beitragen, die Sicherheit und Ordnung in der Gesellschaft zu gewährleisten.

Die angehenden Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren erwerben den akademischen Titel Bachelor of Laws, beziehungsweise in einem Fall Bachelor of Arts (Regierungsinspektoren im Bereich IT). Sie bereiten sich während des Studiums auf eine Laufbahn in der Verwaltung vor.

Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh hieß die Anwärterinnen und Anwärter persönlich willkommen und richtete ein paar persönliche Worte an sie:

"Ich freue mich sehr darüber, Sie heute begrüßen zu dürfen, denn dies ist ein ganz besonderer Tag. Sie beginnen ihre Ausbildung, ihr Studium bei der Polizei NRW und werden somit in unsere große Polizeifamilie aufgenommen!" An die angehenden Polizistinnen und Polizistinnen gerichtet ergänzte sie: "Die Arbeit bei der Polizei ist spannend und abwechslungsreich, sie hält auch viele eindrucksvolle Momente, die Sie Ihr ganzes Leben prägen werden, für Sie bereit. Ich kann mir persönlich keinen schöneren Beruf vorstellen und mich hat es immer mit Stolz erfüllt, bei der Polizei NRW zu arbeiten.

Die Polizei Hagen wünscht allen neuen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg auf ihrem Weg und einen erfolgreichen Start in eine vielversprechende Karriere im Polizeidienst sowie Verwaltungsdienst. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell