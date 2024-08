Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Leicht verletzt bei Abbiegeunfall

Rastatt (ots)

Ein missglückter Abbiegevorgang führte am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Lastwagen, wobei der Autofahrer leichte Verletzungen davontrug. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 60-jähriger Lastwagenfahrer (Mercedes) sowie ein 31 Jahre alter BMW-Lenker parallel zueinander den Berliner Ring auf den beiden dortigen Abbiegespuren, um nach links in Karlsruher Straße zu abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wechselte der Lastwagenfahrer von der linken auf die rechte Abbiegespur und kollidierte hierbei mit dem dort fahrenden BMW. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

