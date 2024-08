Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Lahr, Mietersheim (ots)

Wie am Dienstagmittag festgestellt wurde, ist ein bislang Unbekannter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Ostlandstraße eingebrochen. Nach Spurenlage dürfte das komplette Haus nach Wertgegenständen durchsucht worden sein. Ersten Feststellungen zufolge dürfte der Einbrecher Schmuck erbeutet haben. Die Spurensicherung erfolgte von Beamten der Kriminaltechnik. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

/wo

